Кайбицкий район, Татария, , 09:08 — REGNUM Уголовное дело возбудители следователи по факту гибели лесоруба в Кайбицком районе Татарии. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по РТ.

Тело 48-летнего мужчины с травмами головы было обнаружено утром 12 декабря в лесопосадке вблизи села Малое Подберезье. Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Предварительно, погибший в составе бригады из четырех человек участвовал в очистке леса по договору подряда с Кайбицким лесхозом. После спила очередного дерева оно повалилось на соседнее, при этом оставшись в вертикальном положении. Рабочие в нарушение требований безопасности не повалили его, а стали пилить второе. Оба дерева в результате упали. Пострадавший получил травмы не совместимые с жизнью и скончался на месте.

Расследование уголовного дела продолжается. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Калужской области 49-летний мужчина со своим знакомым в лесополосе производил вырубку деревьев для собственных нужд в районе железнодорожной станции «167 км». Погибший надпиливал бензопилой рядом стоящие деревья, в результате чего их стволы склонялись друг к другу по принципу «домино». Во время выполнения работ, ствол одного из деревьев соскочил и упал на мужчину.

Читайте также: Под Калугой спиленное дерево насмерть задавило лесоруба