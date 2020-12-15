Алма-Ата, Казахстан, , 08:39 — REGNUM Заблудившийся в горах житель Алма-Аты скончался после госпитализации, 14 декабря заявил официальный представитель МЧС Казахстана Талгат Уали.

По его словам, с момента обнаружения мужчины и до его передачи медикам прошло около пяти часов. При обнаружении пострадавший находился в крайне тяжелом состоянии.

Спасатели передали мужчину скорой медицинской помощи в 20:45 (17:45 мск). Однако спустя несколько часов мужчина 1985 года рождения скончался.

Напомним, информация о пропаже жителя Алма-Аты в районе озера Титова поступила 12 декабря. Спасатели двое суток проводили поисковую операцию. Мужчину нашли в урочище реки Кумбельсу.

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