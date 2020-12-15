Заиграевский район, Бурятия, , 08:36 — REGNUM На территории свинокомплекса в селе Усть-Брянь Заиграевского района Бурятии произошло трагическое ЧП. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, возбуждено уголовное дело за нарушение требований охраны труда, повлёкшее смерть человека.

Предварительно установлено, что вечером, 14 декабря троим работникам поручили очистить вакуумный шланг большого диаметра. Для этого они подсоединили шланг к компрессору для подачи воздуха под высоким давлением.

«При включении компрессора под действием потоков воздуха шланг пришел в движение и резким сильным ударом сбил находившихся рядом работников. В результате полученных повреждений один из них скончался на месте происшествия», — отметили в ведомстве.

Погибшему было 44 года, ещё двое работников 19 и 34 лет госпитализированы с повреждениями конечностей. В рамках расследования уголовного дела следователи намерены установить всю картину происшествия.