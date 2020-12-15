Уфа, , 08:35 — REGNUM Дом милосердия работал легально, но его клиенты не должны были в нем находится круглосуточно. Об этом 15 декабря сообщил замглавы администрации Абзелиловского района Руслан Юсупов корреспондентам ИА «Башинформ».

По его словам, учредитель некоммерческой организации является частным лицом. При этом по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности организация может оказывать социальные услуги без проживания. В настоящий момент ведется расследование.

Прокуратура Башкирии организовала проверку по факту пожара в здании дома милосердия в с. Ишбулдино Абзелиловского района, во время тушения которого были обнаружены тела 11 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в этом частном доме были смонтированы два дымовых пожарных извещателя, четыре человека спаслись.

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