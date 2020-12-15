Уфа, , 08:31 — REGNUM Семь мужчин и четыре женщины погибли в результате пожара в доме милосердия в Башкирии. Об этом 15 декабря сообщает пресс-служба МЧС по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, сумели спастись одна сотрудница и трое мужчин. Женщина услышала вой пожарного извещателя, выскочила из окна и помогла эвакуироваться пожилым людям. Один выживший мужчина госпитализирован.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что пожар в доме милосердия произошел в ночью 15 декабря в Абзелиловском районе в н.п. Ишбулдино. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тела 11 человек.

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