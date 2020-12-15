Горно-Алтайск, , 08:03 — REGNUM В Республике Алтая общее число летальных случаев среди пациентов с коронавирусом перевалило за 130. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, в ноябре скончались ещё пять человек.

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Это жительницы Шебалинского, Усть-Канского и Майминского районов, а также Горно-Алтайска 68, 55, 67 и 68 лет соответственно, а также мужчина из Усть-Кана 42 лет.

«По заключению патологоанатомов, смерть наступила в результате вирусной пневмонии и других форм тяжёлых сопутствующих заболеваний», — отметили в оперштабе.

Таким образом, жертвами COVID-19 в республике стали 127 человек. Ещё шесть носителей коронавируса скончались по иным причинам.

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