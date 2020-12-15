Уфа, , 08:02 — REGNUM 11 человек погибли в результате пожара в доме милосердия в Башкирии. Об этом 15 декабря сообщает пресс-служба МЧС по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, ночью 15 декабря спасатели Абзелиловского района получили информацию о том, что в н.п. Ишбулдино горит деревянный одноэтажный дом 8×9 метров. По тревоге были подняты 16 огнеборцев на 4 единицах техники.

Прибыв на место пожара, спасатели установили, что огонь распространился по всей его площади. Вскоре пожар был потушен.

Сообщается, что самостоятельно удалось эвакуироваться четверым гражданам. В ходе борьбы с огнем пожарные обнаружили тела 11 человек.

Отмечается, что здание эксплуатировалось как частный жилой дом. В нем были смонтированы два пожарных извещателя.

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