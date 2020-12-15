Абакан, , 08:00 — REGNUM В Усть-Абаканском районе Хакасии тушат пожар по повышенному рангу на территории разреза «Черногорский», сообщили ИА REGNUM в республиканском главке МЧС.

Информация о возгорании в здании на территории разреза поступила в 10:16 по местному времени 15 декабря. Был объявлен повышенный ранг вызова.

От МЧС привлечено 30 человек, восемь единиц техники.

11 человек эвакуировались самостоятельно, судьба одного человека неизвестна, уточнили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Хакасии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Башкирии при пожаре в частном доме престарелых погибли 11 человек.

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