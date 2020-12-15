Петропавловск-Камчатский, , 07:47 — REGNUM Пожар произошел в здании школы в селе Ачайваям Олюторского района в Камчатском крае, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

Сообщается, что возгорание произошло вечером 14 декабря. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия, пожар был ликвидирован спустя полтора часа после поступления сигнала. От огня пострадала внешняя обшивка стены на здании школы. Люди в результате пожара не пострадали. В настоящее время причины возгорания выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря в Кемерове произошел пожар в школе на Комсомольском проспекте. Из здания эвакуировали 116 детей и 58 взрослых. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было.

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