Исламабад, , 07:31 — REGNUM Полиция Пакистана в провинции Пенджаб задержала троих боевиков, планировавших террористический акт, сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что контртеррористическое управление полиции провело спецпоперацию в Исламабаде по поиску причастных к теракту в Равалпинди. В результате операции были задержаны трое боевиков, планировавших атаку на биржу в пакистанской столице. В ходе обыска у них изъяли оружие и боеприпасы. При этом задержанные признали свою вину в исполнении теракта к Равалпинди.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября военнослужащие пакистанской армии уничтожили четырех террористов в провинции Северный Вазиристан. Отмечалось, что лагерь боевиков находился у реки Каиту.

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