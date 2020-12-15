Уфа, , 07:04 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров выехал на место пожара в доме престарелых в Абзелиловский район, где погибли 11 человек, сообщает пресс-служба главы республики.

«Глава Башкортостана Радий Хабиров выехал в Абзелиловский район. На месте происшествия проведут заседание госкомитета по ЧС», — приводит ее сообщение РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 15 декабря произошел пожар в доме престарелых в селе Ишбулдино в Башкирии. В результате пожара погибли 11 человек, еще пятеро человек смогли эвакуироваться из горящего здания. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В самом Абзелиловском районе в связи с пожаром ввели режим чрезвычайной ситуации.

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