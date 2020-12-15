Якутск, , 06:49 — REGNUM Энергоснабжение в Нерюнгринском районе Якутии, которое было нарушено утром 15 декабря — полностью восстановлено, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерства ЖКХ и энергетики республики.

Читайте также: В жилом доме в Андижане произошел взрыв газа

В 09:25 по местному времени на подстанции 220 кВт филиала Южно-Якутские электрические сети «ДРСК» вышло из строя реле выключателя. Из-за этого технологического сбоя без света остались пять населённых пунктов: Нерюнгри, Иенгра, Беркакит, Золотинка, Серебряный Бор.

«Аварийная бригада незамедлительно приступила к восстановительным работам, были задействованы 20 человек и семь единиц техники. В 12:05 часов электроснабжение полностью вернулось в дома и социальные объекты. На данный момент никаких ограничений нет», — пояснили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, в одном из многоэтажных домов узбекистанского Андижана произошёл взрыв бытового газа.