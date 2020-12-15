Уфа, , 06:40 — REGNUM Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудил после пожара в частном доме престарелых в Башкирии Следственный комитет России, сообщает пресс-служба республиканского управления СКР.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), по факту смерти 11 человек во время пожара», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 15 декабря в селе Ишбулдино в Башкирии произошел пожар в частном доме престарелых. В результате возгорания погибли 11 человек, еще пятерым удалось спастись. В связи с произошедшим в Абзелиловском районе республики ввели режим чрезвычайной ситуации. Причины и обстоятельства возгорания выясняются.

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