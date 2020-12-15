Уфа, , 06:36 — REGNUM Власти Башкирии вводят режим чрезвычайной ситуации в Абзелиловском районе, где при пожаре погибли 11 человек, заявил глава муниципалитета Ильдар Нафиков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

"Из огня удалось вывести пятерых. Несмотря на сработавшие извещатели, 11 человек спасти не удалось. Нахожусь на месте. В районе введен режим ЧС», — заявил он.

Также в республиканском управлении МЧС России заявили, что в ближайшее время состоится внеплановое заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 15 декабря в селе Ишбулдино в Башкирии произошел пожар в здании пансионата. В результате возгорания погибли 11 человек. По предварительной версии, пансионат не имел лицензии на размещение людей.

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