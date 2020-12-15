Веллингтон, , 06:10 — REGNUM Вертолет разбился недалеко от города Кайкура в Новой Зеландии, сообщает пресс-служба новозеландской полиции.

Сообщается, что на борту воздушного судна находились пять человек. Вертолет упал в 60 километрах к северу от Кайкуры. В результате крушения погибли два человека, еще трое получили различные травмы и были госпитализированы. Других подробностей произошедшего не поступало, причины авиапроисшествия выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря вертолет разбился в поле на западе штата Техас в США. В результате происшествия погибли два человека. Причины крушения вертолета не назывались.

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