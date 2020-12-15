Уфа, , 06:05 — REGNUM Тела 11 человек были обнаружены на месте пожара в селе Ишбулдино в Башкирии, сообщает пресс-служба республиканского управления МЧС России.

Сообщается, что возгорание произошло в здании частного пансионата. Огнем была охвачена площадь 162 квадратных метра, из здания смогли самостоятельно эвакуироваться четыре человека. Пожар был ликвидирован, на месте происшествия были обнаружены тела 11 погибших.

В настоящее время причины и обстоятельства пожара выясняются. Также на месте работает следственная группа. Свою проверку проведет и башкирская прокуратура.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря пожар произошел в жилом доме поселка Березово в ХМАО. При пожаре пострадали пятеро человек, их госпитализировали с отравлением продуктами горения.