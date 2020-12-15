Посёлок городского типа Берёзово, Югра, , 06:00 — REGNUM При пожаре, который в ночь на 15 декабря вспыхнул в частично расселённом жилом доме в посёлке Берёзово Ханты-Манскийского АО, пострадали и были госпитализированы пять человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Информация о возгорании поступила в дежурную часть в 04:30 по местному времени. Прибывшие на место уже через шесть минут первые пожарные подразделения обнаружили задымление в подъезде. Площадь горения составила 15 кв. метров.

В 04:50 возгорание было локализовано. В 05:05 было ликвидировано открытое горение.

«Эвакуирован 21 человек, пять человек доставлены в больницу, предварительно с отравлением продуктами горения лёгкой и средней степени», — говорится в сообщении ведомства.

Всего в ликвидации пожара участвовали 15 человек и три единицы техники.

Читайте ранее в этом сюжете: В центре Петербурга возник пожар в университете им. Бонч-Бруевича