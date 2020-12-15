Берлин, , 04:40 — REGNUM Ещё один подозреваемый в краже драгоценностей из дрезденского музея «Зелёный свод» в ноябре 2019 года был задержан в Берлине вечером 14 декабря. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает газета Bild.

По её данным, в рамках полицейской спецоперации, которая была проведена около 19:00 по местному времени в берлинском районе Нойкёльн, правоохранители смогли задержать подозреваемого в причастности к нашумевшему ограблению 21-летнего Мухаммеда Реммо. Местонахождение его брата-близнеца Абдулы, подозреваемого в том же преступлении, сейчас неизвестно.

В ноябре в этом же районе в ходе полицейской операции были задержаны трое подозреваемых в ограблении дрезденской сокровищницы. После этого Интерпол выдал международный ордер на арест двух предполагаемых членов банды, которым удалось сбежать — братьев Реммо. Предполагается, что они «являются частью семейной криминальной сети».

Напомним, ограбление дрезденской сокровищницы «Зелёный свод», одной из самых известных сокровищниц Дрездена, произошло в ноябре 2019 года. Злоумышленники проникли в её здание и, разбив стекло, забрали содержимое из витрины с украшениями, а затем скрылись.

Как сообщало ИА REGNUM, трое подозреваемых по делу о краже из сокровищницы «Зелёный свод» в Дрездене задержаны в Германии.

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