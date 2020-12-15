Санкт-Петербург, , 02:43 — REGNUM В самом центре Санкт-Петербурга возник пожар в здании на территории госуниверситета телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича. Об этом 15 декабря сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 23:26 14 декабря. Прибывшие на место пожарные расчёты обнаружили, что в четырёхэтажном здании университета, расположенном на набережной реки Мойки, 61, загорелась кровля на площади 20 кв. метров.

В 00:06 пожару был присвоен повышенный ранг 1-Бис. В настоящее время в его ликвидации участвуют 24 человека и восемь единиц техники. О пострадавших информации не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, петербургские пожарные локализовали пожар на территории ОАО «Балтийский завод».

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