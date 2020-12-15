Анкара, , 02:06 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 4,7 зарегистрированы в 46 километрах к северу от города Ван на востоке Турции, сообщается на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Очаг сейсмособытия находился на глубине девять километров. Сведения о пострадавших и разрушениях не поступали.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря в Чили произошло сильное землетрясение магнитудой 6,0.

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