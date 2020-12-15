Ниамей, , 00:54 — REGNUM Вооруженные боевики напали на деревню в регионе Диффа в Нигере, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявления официальных лиц.

Сообщается, что нападение произошло в деревне Тумур, находящейся в 20 километрах от границы с Нигерией. В результате атаки погибли 28 мирных жителей. Из них десять скончались от огнестрельных ранений, 14 сгорели, четверо были утоплены. Также около ста человек получили ранения различной степени тяжести. Кроме того, боевики сожгли около 800 жилых домов.

Предполагается, что нападение совершили террористы из группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По данным Agence France-Presse, террористы взяли на себя ответственность за убийства, выпустив трехминутный видеоролик.

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