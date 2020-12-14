Архангельск, , 22:08 — REGNUM Двое человек, пострадавших на нефтяном месторождении в Ненецком АО, находятся в тяжелом состоянии. Их готовят к транспортировке в Архангельск. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации округа.

«Состояние двух пациентов оценивается как стабильно тяжёлое. Они в сознании. 13 декабря оба были прооперированы в Ненецкой окружной больнице. На сегодняшний день пациенты готовы к транспортировке в Архангельскую областную клиническую больницу, но из-за непогоды в столице Поморья вылет санрейса оттуда задерживается», — сообщил и.о. главы департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО Павел Шевелёв.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл в субботу, 12 декабря, на месторождении имени Требса в ходе ремонтных работ на скважине. Её причиной стала разгерметизация шланга, находящегося под высоким давлением. Трое работников подрядной организации ООО «ПВП «АБС», выполнявшей ремонтные работы, пострадали, один погиб.

По данным администрации округа, авария не несёт угрозы разлива и нанесения вреда экологии.