Киев, , 20:28 — REGNUM Во Львовской области Украины мужчина топором повредил памятник Папе Римскому Иоанну Павлу II, сообщило 14 декабря региональное управление полиции.

Согласно источнику, инцидент произошел в городе Дрогобыч. Подозреваемый, 1980 г. р., был оперативно задержан.

«Как показало расследование, данное лицо совершило хулиганские действия, а именно, топором повредило памятник Иоанну Павлу II», — говорится в сообщении. По указанному факту открыто уголовное производство по признакам ст. 296 (хулиганство) уголовного кодекса Украины.

О мотивации задержанного ничего не сообщается.

ИА REGNUM отмечает, что этот инцидент является необычным, поскольку Львовская область является одной из самых религиозных областей Украины с сильным культом Римской католической церкви и персонально Папы Римского Иоанна Павла II.