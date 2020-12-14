Санкт-Петербург, , 20:22 — REGNUM Петербургские пожарные локализовали пожар на территории ОАО «Балтийский завод». На территории судостроительного предприятия в здании цеха сборки металлических конструкций горела кровля на площади 50 кв. метров.

Пожар на Балтийском заводе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

«В 19:24 локализация, ликвидация открытого горения», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, сейчас пожарные заняты проливкой конструкций.

Напомним, сообщение о возгорании поступило 14 декабря в 17:55 мск с предприятия, расположенного на Косой линии, дом 16 корпус 1 (Василеостровский район).

В 18:11 ранг пожара был повышен до № 1-Бис, с локализацией пожара номер понижен. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали. На месте ЧП работают 48 пожарных на 12 единицах техники.

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