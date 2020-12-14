Ростов-на-Дону, , 19:25 — REGNUM В Ростове-на-Дону заместитель начальника исправительной колонии № 10 попал под следствие за предоставленные подчинённой отгулы. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 14 декабря.

Следователи полагают, что в период с марта 2019 года по ноябрь 2020 года начальник отдела охраны колонии за деньги предоставлял подчинённой внеочередные выходные дни. Общая сумма банковских переводов превысила 50 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 290 УК РФ «Получение взятки».