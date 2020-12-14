Нью-Дели, 14 декабря 2020, 19:07 — REGNUM Массовые задержания проведены на заводе Wistron Ifocomm Manufacturing — подрядчика Apple в индийском штате Карнатака, пишет 14 декабря The Hindu.
После акции протеста, устроенной недовольными уровнем зарплаты работниками Wistron Ifocomm Manufacturing, как минимум 132 человека были отправлены в полицию.
Напомним, беспорядки на заводе начались 12 декабря. Участники протестов разгромили ряд заводских помещений, сожгли машины. Руководство Wistron Ifocomm Manufacturing оценило ущерб от погромов в $13,5 млн.