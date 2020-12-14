Санкт-Петербург, , 19:17 — REGNUM В Санкт-Петербурге по повышенному номеру сложности тушат горящий цех сборки металлических корпусов судостроительного Балтийского завода. Об этом 14 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Пожар начался примерно в 17:55 мск в Василеостровском районе Петербурга. На Косой линии, дом 16, корпус 1 на территории ОАО «Балтийский завод» горит кровля здания цеха сборки металлических конструкций. Цех размером в плане 60×300 метров и высотой 30 метров обшит сэндвич-панелями.

«Площадь горения 50 кв. метров», — уточнили в ведомстве.

В 18:11 мск ранг пожара был повышен до повышенного № 1-Бис.

К тушению пожара привлечена группировка сил в составе 21 единицы техники, 63 человек, из них от МЧС — 12 единиц техники и 48 человек.

«Сведения о пострадавших на данный момент не поступали», — отметили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.