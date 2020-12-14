Чебоксары, , 18:40 — REGNUM В Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего жителя Козловки, который до смерти избил своего отца. Не имеющий постоянного места работы мужчина задержан, стоит вопрос о его аресте. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), сообщает СУ СКР по Чувашии.

По версии следствия, в ночь с 8 на 9 декабря 2020 года в городе Козловка обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения забрал своего 67-летнего отца от его знакомого, где те употребляли спиртные напитки, после чего по дороге домой, находясь на улице, нанес множество ударов руками и ногами по голове и по другим частям тела. Потерпевший от полученных в результате побоев травм, в том числе множественных переломов ребер, в скончался у себя дома.

В ходе допроса обвиняемый причастность к нанесению отцу телесных повреждений не отрицал. По уголовному делу назначены необходимые судебные экспертизы — медицинская, генетическая, медико-криминалистическая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Кубани расследуется дело об убийстве 26-летней девушки и её девятилетнего брата в Армавире.

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