Чебоксары, , 18:34 — REGNUM 44-летний житель Чувашии, уличенный в совершении действий сексуального характера в отношениий малолетних племянников — 9-летней девочки и 7-летнего мальчика, признан судом невменяемым. Решением суда ему назначено принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа, сообщает СУ СКР по Чувашии.

Факт общественно опасного деяния, запрещенного уголовным законом, зрегистрирован 3 июля 2020 года в одном из сельских населенных пунктов республики. Уголовное дело в отношении 44-летнего мужчины возбуждено по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетних с использованием их беспомощного ввиду возраста состояния).

Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы в момент указанных событий сельчанин не мог и в настоящее время не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими вследствие хронического психического расстройства, поэтому постановлением суда он признан невменяемым и в отношении него применены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа.

В СУ СКР также напоминают о работе прямой линии «Ребенок в опасности», на которую можно сообщить о противоправных деяниях в отношении несовершеннолетних.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего жителя города Новочебоксарска, который напал на главу минздрава республикиВладимира Степанова. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд города Чебоксары для решения вопроса о применении в отношении нападавшего принудительных мер медицинского характера.

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