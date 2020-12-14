Эр-Рияд, , 18:20 — REGNUM Причиной взрыва и последовавшего за ним пожара на танкере в саудовском порту Джидды было нападение с использованием заминированной лодки, сообщает 14 декабря министерство энергетики Саудовской Аравии.

По утверждению властей королевства, жертв и повреждении разгрузочного оборудования взрыв не вызвал.

«Террористическое нападение на танкер по перевозке топлива произошло в Джидде. Нападение было устроено с использованием заминированной лодки и привело к пожару, который удалось потушить, авария не привела к травмам или гибели людей, а также не привела к повреждениям разгрузочного оборудования топлива и не повлияет на поставки энергоносителей», — цитирует саудовское телевидение заявление министерства энергетики.

При этом было указано, что это не единичное нападение, а продолжение серии атак на на другое судно в Эль-Шукайке, на нефтераспределительную станцию в северной Джидде и на плавучую платформу распределительной нефтестанции в Джизане.

Организаторы этих нападений не указываются.

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