Йошкар-Ола, , 18:13 — REGNUM По факту госпитализации пятерых девочек прокуратура Марий Эл проводит проверку на предмет исполнения законодательства об образовании и охране жизни и здоровья детей. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, дети учатся в Национальной президентской школе искусств для одаренных детей в Йошкар-Оле. Четверо проживают в Национальной президентской общеобразовательной школе — интернате, одна — с родителями в городе.

По итогам первичных и лабораторных обследований у детей не выявили вирусной инфекции и пищевых нарушений, угрожающих здоровью. В настоящее время все выписаны и наблюдаются медиками в амбулаторных условиях.

Прокуратура Йошкар-Олы по поручению республиканского надзорного органа даст оценку выполнению должностными лицами администраций школы — интерната и школы искусств своих должностных обязанностей по контролю за детьми, круглосуточно находящихся в школе-интернате.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря текущего года пять школьниц почувствовали себя плохо на учебном занятии по балету, они были госпитализированы. Все пострадавшие — в возрасте 15−16 лет. По данному факту также проводит проверку следственное управление СКР по республике.

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