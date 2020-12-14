Челябинск, 14 декабря 2020, 18:06 — REGNUM На одной из улиц Челябинска сотрудник полиции открыл огонь из табельного оружия чтобы нейтрализовать мужчину, вооруженного ножом, сообщает 14 декабря пресс-служба регионального ГУМВД России.
По предварительным данным, полицейский прострелил ногу подозрительному мужчине с ножом.
По данным полиции, в УМВД России по Челябинску поступило сообщение о том, что в помещении библиотеки Металлургического района замечен мужчина с ножом в руке.
«Прибывшие полицейские обнаружили подозрительного мужчину с ножом в руке уже на улице. Требование стражей правопорядка бросить опасный предмет он проигнорировал и двинулся в их сторону. Предупредительный выстрел в воздух мужчину не остановил. Пресекая противоправное деяние, один из полицейских произвел выстрел мужчине в ногу. В дальнейшем нападавший был обезоружен», — указано в сообщении пресс-службы.
Мужчина доставлен в больницу, еще до прибытия медиков полицейские оказали ему доврачебную помощь.
Его личность уже установлена, по данному инциденту начата проверка для установления всех обстоятельств произошедшего.
По утверждению местных СМИ, речь идет о мужчине, который сбежал из туберкулезного госпиталя, куда был помещен из-за выявленного у него коронавируса.
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