Махачкала, , 16:21 — REGNUM Легковая машина опрокинулась в кювет в Кизилюртовском районе Дагестана. В результате происшествия погибли два человека, сообщили ИА REGNUM 14 декабря в пресс-службе главного управления МВД по республике.

ДТП произошло сегодня, примерно в 05:50, на автодороге «Кавказ». По данным полиции, 20-летний водитель LADA Granta не справился с управлением, из-за чего автомобиль опрокинулся в кювет и врезался в дерево. В этот момент в машине также находился 28-летний мужчина.

Пассажир от полученных травм умер на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи, водитель скончался в больнице. Оба погибших проживали в Кизилюртовском районе.