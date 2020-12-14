Боровск, Калужская область, , 16:39 — REGNUM Боровским районным судом житель Москвы приговорён к 12 годам и шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режим за незаконное производство наркотических средств в особо крупном размере, сообщила 14 декабря корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Басулина.

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Судом установлено, что в 2018 году осужденный вступил в сговор с иными лицами о совместном производстве наркотических средств с целью их дальнейшей продажи потребителям. Соучастники передали мужчине оборудование и химические вещества, необходимые для пробной партии наркотика, которая была изготовлена в арендованном частном доме на территории Жуковского района Калужской области. После этого соучастники преступления передали мужчине денежные средства для приобретения и приспособления помещения для серийного производства наркотического средства. Злоумышленники приобрели в собственность домовладение, расположенное на территории СНТ в Боровском районе, где с помощью специального оборудования и химических веществ изготовили жидкость, содержащую в своем составе наркотическое средство в особо крупном размере, массой свыше 117 килограмм.

Мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов, с ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого он дал признательные показания в отношении себя и иных лиц. Однако, в соответствии с законом при заключении такого соглашение наказание виновному лицу не может быть назначено на срок более половины от наиболее строгого вида, предусмотренного санкцией статьи Уголовного кодекса РФ.

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