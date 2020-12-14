Краснодар, , 16:05 — REGNUM Следственный комитет официально подтвердил обнаружение тела подозреваемого в двойном убийстве — 26-летней девушки и её девятилетнего брата — в Краснодарском крае. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 14 декабря.

«Полученная от специалистов и проанализированная следователем информация указывала на то, что тело фигуранта в случае его гибели может быть обнаружено в пределах трех суток в районе города Новороссийска. В связи с этим часть мобильных групп была направлена сотрудниками СК России по краю именно в прибрежную зону города Новороссийска. Сегодня, на берегу недалеко от одного из причалов в Южном районе города Новороссийска было обнаружено тело подозреваемого в совершении особо тяжких преступлений. В настоящее время на месте работает следователь», — уточнили в СК.

По версии следствия, 10 декабря в Армавире подозреваемый учинил жестокую расправу над своей 26-летней подругой — из-за ревности. Убив женщину, фигурант на машине отправился в дом её родителей, где с особой жестокостью расправился с её девятилетним братом. Затем он скрылся с месте происшествия. Его автомобиль позже нашли в поселке Джубга Туапсинского района.