Новороссийск, Краснодарский край, , 15:24 — REGNUM Тело предположительно подозреваемого в совершении убийства 26-летней девушки и её девятилетнего брата в Армавире Краснодарского края обнаружено на побережье Чёрного моря в районе Новороссийска 14 декабря. Об этом сообщили «Кубанские новости».

По данным СК, поиски 32-летнего подозреваемого велись с 10 декабря, в том числе в прибрежной зоне и акватории Чёрного моря, с использованием квадрокоптеров.

32-летний мужчина подозревается в том, что 10 декабря на почве ревности убил 26-летнюю сожительницу. Затем он отправился домой к её родителям в станицу Новоалексеевскую Курганинского района, где с особой жестокостью убил девятилетнего брата погибшей. Затем он на машине приехал в поселок Джубга Туапсинского района, где оставил автомобиль недалеко от моря, и скрылся.