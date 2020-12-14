Чебоксары, , 14:47 — REGNUM Уже неделю, с 7 декабря, жители Новочебоксарска жалуются на неприятный запах. Жалобы горожан варьируются: кто-то указывает на запах хлора, кто-то — на запах жжённой резины. Неприятный запах фиксировали неделю назад и отдыхающие в Заволжье, на террритории санатория «Чувашия». Официально сообщается, что в Новочебоксарске ищут источник загрязнения воздуха.

По сообщению заместителя председателя ГКЧ Чувашии Николая Иванова, специалисты лаборатории Федерального медико-биологического агентства берут пробы воздуха в тех местах, откуда поступают жалобы горожан.

«7 декабря это были четыре адреса. Именно этот день оказался единственным, когда лаборатория Федерального медико-биологического агентства зафиксировала незначительное, но всё же превышение концентрации хлора в воздухе. Притом угрозы жизни и здоровью это явление не представляло», — подчеркнул он.

ГКЧС направил соответствующие материалы в надзорные органы для инициирования проверок. Прокуратура Новочебоксарска также анализирует сообщения горожан. Содействовать в установлении источника выброса будет и специалисты Управления Роспотребнадзора по Чувашии. Принято решение собрать рабочую группу по природоохранному законодательству, которая примет меры по установлению источника загрязнения воздуха.

Сообщается, что в Новочебоксарске дважды в сутки проводятся забор и лабораторные исследования проб воздуха.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Красноярске в связи с похолоданием и ослаблением ветра значительно ухудшилась экологическая обстановка — в воздухе вновь зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ.

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