Ростов-на-Дону, , 14:45 — REGNUM Руководство Ростовской областной клинической больницы (РОКБ) готово наказать интернет-издание за клевету о дефиците кислорода и массовой гибели пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в лечебном учреждении 14 декабря.

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«Каждый не соответствующий действительности факт, который распространили 14 декабря депутат [гордумы Наталья] Оськина и [интернет-издание] RostovGazeta, ‑ и в первой, и во второй своей публикации в 11:30, сейчас рассматривает прокуратура и Росздравнадзор. По окончании проверки её материалы будут переданы в Следственный комитет РФ, РОКБ обратится с исковым заявлением в суд», — прокомментировали в больнице.

ИА REGNUM напоминает, что о якобы имевшем место дефиците кислорода в моногоспитале, развёрнутом на базе Ростовской областной клинической больницы, сообщила депутат муниципального парламента Наталья Оськина (КПРФ) в Instagram. Об инциденте, который подтверждения у руководства лечебного учреждения не получил, ей стало известно якобы от осведомлённых источников.

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