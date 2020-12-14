Нур-Султан, , 14:32 — REGNUM Ребенок, пострадавший при пожаре почтового вагона в Казахстане, оказался сыном одного из сотрудников АО «Казпочта», сообщили 14 декабря в пресс-службе компании.

В «Казпочте» отметили, что действующие нормы исключают нахождение людей в багажном отделении. «Каким образом он там оказался, это предмет отдельного разбирательства со стороны компании», — говорится в сообщении.

В компании «Казахстанские железные дороги» сообщили, что поезд, на котором произошел пожар, принадлежит частному перевозчику Otpan Logistik, а сгоревший багажный вагон — АО «Казпочта».

В управлении здравоохранения Мнгистауской области прокомментировали состояние пятерых пострадавших. Сорокадвухлетний мужчина находится в крайне тяжелом состоянии — ожог охватывает 80% тела. Площадь ожога 11-летнгео мальчика составила 50%.

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