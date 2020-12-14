Ростов-на-Дону, , 14:35 — REGNUM Руководство Ростовской областной клинической больницы (РОКБ) опровергло информацию о гибели пациентов с COVID-19, которая якобы произошла от недостатка кислорода. Об этом ИА REGNUM сообщили в лечебном учреждении 14 декабря.

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«Первое сообщение о том, что в РОКБ «трупов много», появилось на сайте RostovGazeta 14 декабря в 00:00. К этому моменту в нашем ковидном моногоспитале за полные сутки 13 декабря было зафиксировано три потери: двое пациентов скончались до обеда, ещё один — в 22:10. Все находились на аппаратах ИВЛ в реанимационном отделении моногоспиталя, так же, как и ещё 25 пациентов, и ни один из приборов тревожных сигналов не подавал. В 4:30 утра скончался ещё один пациент. И это всё. Никаких проблем с кислородом не было. И, кстати, «вручную таскать баллон» в реанимации у нас нет возможности, потому что таких баллонов, которые можно подключить к аппарату, у нас просто нет», — прокомментировал появившуюся в сети информацию главный врач РОКБ Вячеслав Коробка.

По информации руководителя, последние сутки в ковидном стационаре прошли в штатном режиме. Суточный показатель смертей среди пациентов с коронавирусом не превышает средний суточный показатель за весь период работы моногоспиталя.

ИА REGNUM сообщало, что о массовой гибели пациентов с COVID-19, находящихся на ИВЛ, сообщила депутат гордумы Наталья Оськина (КПРФ) в Instagram. По словам осведомлённого источника, люди якобы погибли из-за недостатка кислорода.

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