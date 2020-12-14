Караганда, Казахстан, , 14:17 — REGNUM В Бухар-Жырауском районе Карагандинской области Таджикистана опрокинулся грузовой автомобиль с серной кислотой, сообщили в пресс-службе областного департамента по чрезвычайным ситуациям.

Авария произошла 14 декабря на 995 километре автодороги Алма-Ата — Екатеринбург в 11 км от Караганды. После опрокидывания из цистерны вылилось 15 тонн серной кислоты.

Водитель 1971 года рождения госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. На месте происшествия работают 19 спасателей и четыре единицы техники.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря на трассе Алма-Ата — Екатеринбург в Карагандинской области Казахстана опрокинулся междугородний рейсовый автобус. В результате аварии пострадали восемь человек.

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