Нижний Новгород, , 13:25 — REGNUM В частном подворье в Ленинском районе Нижнего Новгорода произошел крупный пожар, в результате которого заживо сгорели 52-летний мужчина и 30 собак. Об этом сообщили в региональном управлении министерства чрезвычайных ситуаций.

По имеющейся информации, погибший нижегородец был заводчиком и разводил французских бульдогов.

Несколько собак, по словам очевидцев, смогли спастись из огня.

Сейчас сотрудники экстренных служб пытаются установить причина возгорания и все обстоятельства произошедшего.