Чебоксары, , 13:14 — REGNUM Два человека погибли, в том числе ребёнок, ещё четверо пострадали в результате столкновения двух иномарок недалеко от Чебоксар. Авария произошла около 11 часов 13 декабря на западном подъезде к городу Чебоксары, возле населенного пункта Чандрово, сообщает МВД по Чувашии.

По предварительным данным, водитель автомашины «Мерседес» при повороте не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где влобовую столкнулся с кроссовером «Мицубиси-Аутлендер». Смертельные травмы получили водитель «Мерседеса» и 6-летняя девочка из «Мицубиси». Еще четыре человека (один — из «Мерседеса» и трое — из встречной машины) с травмами доставлены в больницу.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, семья из четырёх человек погибла в результате столкновения двух легковых автомобилей в Зольском районе Кабардино-Балкарии.

Читайте также: В Кабардино-Балкарии в результате ДТП погибли четыре человека