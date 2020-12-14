Оренбург, , 13:14 — REGNUM В Оренбурге утром 14 декабря произошло ДТП с участием маршрутного автобуса. Пострадал один человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

По оперативным данным ведомства, на проспекте Гагарина в результате резкого торможения автобуса один пассажир упал. Женщина обратилась в лечебное учреждение.

По факту ДТП полиция проводит проверку. По ее результатам примут процессуальное решение.

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