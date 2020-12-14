Берлин, , 13:07 — REGNUM Оставленная в аэропорту немецкого Дюссельдорфа картина французского художника Ива Танги оказалась в контейнере для макулатуры и была спасена благодаря усилиям полицейских. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Дюссельдорфа.

Отмечается, что картину в конце ноября оставил в аэропорту бизнесмен, которые направлялся в Тель-Авив. При регистрации мужчина забыл картонную коробку, в которой находилась картина.

Пропажу он обнаружил уже в Израиле, он попросил проживающего в Бельгии племянника подключиться к поискам картины, который приехал в Дюссельдорф и обратился в полицию.

Выяснилось, что произведение искусства, ориентировочная стоимость которой составляет 280 тыс. евро, находилась в контейнере для макулатуры.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа в Нидерландах из музея Хофьи ван Арден в городе Лердам украли картину художника Франса Халса «Двое смеющихся юношей».

Кроме того, в конце марта 2020 года из музея Зингера Ларена в Нидерландах украли картину Винсента Ван Гога. Известно, что она была взята музеем в аренду из коллекции Музея Гронингер.

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