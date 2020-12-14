Архангельск, , 12:53 — REGNUM В Архангельской области направлены в суд уголовные дела в отношении двух братьев, обвиняемых в жестоком убийстве своей матери.

Как сообщили ИА REGNUM в областной прокуратуре, год назад 28-летний житель Онеги вместе со своим 32-летним братом в состоянии алкогольного опьянения избили поленьями свою 59-летнюю мать. По данным следствия, женщине было нанесено не менее 34 ударов по голове и телу, от полученных травм она скончалась на месте.

В ходе следствия старший брат был признан невменяемым — сторона обвинения будет настаивать на его принудительном лечении.