Таруса, Калужская область, , 14:49 — REGNUM В Калужской области проводится проверка по факту смерти электрика при производстве работ в Тарусском районе, сообщили 14 декабря корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Место происшествия Kaluga.sledcom.ru

По предварительным данным, бригада работников ООО «Монтажная электрическая компания» осуществляла работы по установке новой линии электропередач в селе Волковское Тарусского района. При производстве работ на вышке 31-летний электрик был поражен электрическим током и скончался на месте.

Следователи провели осмотр места происшествия, назначили судебно-медицинское исследование, опросили родственников погибшего и сотрудников организации. Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление подробных обстоятельств произошедшего.

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