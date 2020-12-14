Уфа, , 12:26 — REGNUM Пересмотр дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе начал Верховный суд Башкирии. Об этом 14 декабря сообщает ИА «Башинформ».

По информации журналистов, судебное заседание по данному делу назначено на 18 января следующего года. В настоящий момент обвиняемые находятся под домашним арестом.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в ноябре текущего года шестой кассационный суд общей юрисдикции отменил решение Верховного суда Башкирии по делу о изнасиловании экс-дознавательницы: был отменен оправдательный приговор в отношении двух экс-полицейских и обвинительный приговор в отношении еще одного экс-полицейского, которого признали виновным в изнасиловании и приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Помимо этого, бывшему сотруднику полиции назначили выплатить потерпевшей 500 тысяч рублей компенсации за моральный вред.

Осенью 2018 года в Уфимском районе сотрудница полиции обвинила троих своих коллег в групповом изнасиловании. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Всех участников этого происшествия уволили из МВД, включая и потерпевшую — за употребление спиртных напитков на рабочем месте.

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