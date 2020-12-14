Лондон, , 12:18 — REGNUM Британский писатель Дэвид Корнуэлл, известный как Джон ле Карре, скончался от пневмонии. Об этом говорится в заявлении родственников писателя, которое приводит BBC.

Ле Карре умер вечером 12 декабря в возрасте 89 лет после непродолжительной борьбы с болезнью. Он находился в Королевской больнице Корнуолла в Труро.

«Мы знаем, что они разделяют нашу печаль», — сказали члены семьи писателя о медиках и поблагодарили их за заботу и сострадание.

У ле Карре остались жена Джейн, сыновья Николас, Тимоти, Стивен и Саймон. В заявлении они отметили, что кончина писателя не связана с заболеванием COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ле Карре в молодые годы работал на британскую разведслужбу MI6 и контрразведку MI5. Из-под его пера вышли 22 шпионских романа, часть из них были экранизированы. Это «Шпион, пришедший с холода», «Дело самоубийцы» (по роману «Звонок покойнику»), «Русский дом», «Убийство по-джентльменски», «Шпион, выйди вон!» и другие.