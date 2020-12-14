Ростов-на-Дону, , 12:01 — REGNUM Российский юрист и телеведущая Екатерина Гордон начала очередное собственное расследование по факту смерти пациентов с COVID-19, находящихся на аппаратах ИВЛ, в Ростове-на-Дону. Ранее депутат гордумы Наталья Оськина (КПРФ) сообщила о том, что заболевшие якобы погибли из-за недостатка кислорода.

«Кто что знает — пишите в личку. И ещё: это уже начинает походить на кислородный заговор и ИВЛ-геноцид. Как расследуем ситуацию — напишу», — отметила Гордон в Instargram.

ИА REGNUM напоминает, что в октябре 2020 года в ковидном госпитале якобы от недостатка кислорода скончались пациенты с коронавирусной инфекцией. Гордон занялась расследованием причин гибели заболевших. Власти, в свою очередь, не подтвердили версию о том, что люди погибли из-за перебоев с поставками медицинского кислорода.

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